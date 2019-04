"Ik zou Kylian Mbappé meteen kopen als dat kon"

Uli Hoeness zou Kylian Mbappé graag bij Bayern München zien voetballen, maar erkent dat de aanvaller van Paris Saint-Germain veel te duur is.

De twintigjarige Fransman wordt de laatste tijd gelinkt aan een megatransfer naar , dat bereid zou zijn diep in de buidel te tasten. Hoeness stelt dat Bayern te weinig financiële slagkracht heeft om Mbappé te halen. "Ik zou Mbappé meteen kopen als dat kon. Het is een geweldige speler. Maar we hebben het geld gewoon niet", wordt de voorzitter van der Rekordmeister geciteerd door diverse Duitse media. "Het is niet de vraag of hij het geld waard is. De vraag is eerder: kan iemand zoveel geld uitgeven zonder in de financiële problemen te komen?"



"Ik heb gelezen dat het duurste schilderij ter wereld bijna vierhonderd miljoen euro kostte bij een veiling. Maar is een kunstwerk zoveel wel waard? Natuurlijk niet! Maar als iemand het heel graag wil hebben en er zoveel voor betaalt, dan is dat zijn beslissing", aldus Hoeness. Bayern maakte onlangs wereldkundig dat men Lucas Hernández voor tachtig miljoen overneemt van . Hoeness is verbaasd dat de transfer veel kritiek teweegbracht.



"Ik was verrast. Er werd steeds geroepen dat Bayern met een voorzichtig transferbeleid geen partij kan zijn tegen Paris Saint-Germain en de Engelse en Spaanse clubs. Nu leveren we en dan roepen ze: 'Hoe kan je nou tachtig miljoen uitgeven aan één speler?' Hadden mensen ook gezeurd als we Mbappe hadden gekocht?", vraagt Hoeness zich af.