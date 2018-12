"Ik zou José Mourinho hier wel terug willen zien, ik mag hem erg graag"

José Mourinho werd dinsdag de laan uitgestuurd door Manchester United en sindsdien wordt er druk gespeculeerd over zijn toekomst.

De oefenmeester zou al in beeld zijn voor een terugkeer bij Real Madrid en als het aan Massimo Moratti, voormalig eigenaar en erevoorzitter van Internazionale, ligt, denkt zijn oude club ook na over een rentree van Mourinho.

"De hoop voor het nieuwe jaar is dat we het beter gaan doen en dat we terug kunnen keren in de Champions League zonder de twee bekers waar we nog voor strijden te onderschatten", tekende diverse Italiaanse media op uit de mond van de 73-jarige Italiaan. "Mauro Icardi zal daarbij doorslaggevend zijn en we mogen hem niet verliezen."



Moratti verkocht zijn aandelen in Inter in 2016 aan de Indonesische zakenman Erick Thohir, die de club niet veel later overdeed aan de Suning Group van Zhang Jindong. Deze Chinese entrepreneur krijgt in de toekomst waarschijnlijk ondersteuning van de eerder bij Juventus vertrokken directeur Giuseppe Marotta en Moratti denkt dat dit i Nerazzurri verder kan helpen: "Met al zijn ervaring kan hij Zhang belangrijke ondersteuning bieden."



"Of ik Mourinho graag terug zou zien bij Internazionale? Jazeker, ik mag hem erg graag. Ik denk echter ook dat we Luciano Spalletti de tijd zullen geven om zichzelf te bewijzen. Ik houd ook van Diego Simeone, maar Mou is speciaal." Mourinho was tussen 2008 en 2010 actief in het Giuseppe Meazza en won toen onder meer twee landstitels, de Coppa Italia en de Champions League.