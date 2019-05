"Ik zou het een beetje jammer vinden als Cillessen daarheen gaat"

Jasper Cillessen speelde zaterdagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd namens Barcelona, dat tegen Valencia de finale van de Copa del Rey verloor.

De Oranje-international vertolkte de afgelopen seizoenen de rol van reservekeeper achter Marc-André ter Stegen en lijkt aankomende zomer op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.



Kees Kwakman begrijpt wel dat Cillessen ergens eerste keeper wil worden en hij denkt dat de dertigjarige sluitpost nog wel enige tijd mee kan: "Hij kan misschien nog wel langer dan zes jaar mee. Hij moet nu gewoon gaan keepen. Hij heeft het daar geprobeerd, maar hij heeft een beetje de pech gehad dat Ter Stegen zich ook ongelooflijk goed heeft ontwikkeld en daar onomstreden is", analyseert de voormalige verdediger bij FOX Sports.



"Ik snap daarom wel dat hij weggaat. heeft twee of drie jaar twee fantastische keepers gehad, dus die zullen iemand anders moeten zoeken", vervolgt Kwakman zijn verhaal. Cillessen werd vorig jaar nog in verband gebracht met een aantal Engelse clubs en bijvoorbeeld ook . Op dit moment lijkt het meest concreet in de markt te zijn voor de doelman.



Kwakman hoopt echter niet dat Cillessen ervoor kiest om zijn loopbaan voort te zetten in de Liga NOS: "Benfica zou ik dan wel weer een beetje jammer vinden. Het is natuurlijk een geweldige club, maar wij willen hem wel wat vaker zien spelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Engeland of Duitsland." Barcelona wenst naar verluidt minstens twintig miljoen euro te incasseren voor het nog tot medio 2021 doorlopende contract van Cillessen.