"Ik zou de komst van Jaap Stam wel zien zitten, soms is een en een twee"

Gert-Peter de Gunst lijkt niet van plan om vrijdag bij PEC Zwolle voor een totaal andere opstelling te kiezen. De ploeg speelt tegen VVV-Venlo.

PEC Zwolle nam woensdag afscheid van John van '’t Schip en dus zit De Gunst vrijdag tijdens de laatste competitiewedstrijd van 2018 in Venlo als eindverantwoordelijke op de bank. De voormalige middenvelder is al sinds 2012 werkzaam als assistent bij de Blauwvingers, maar heeft het nu voor het eerst zelf voor het zeggen.



"Ik voel me net zo verantwoordelijk voor wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Je zult niet hele rare dingen zien”", legt hij uit aan RTV Oost. Voor De Gunst kwam het ontslag van Van ’t Schip niet als een enorme verrassing: “"Het is niet raar dat dit gebeurd is. Het gaat al een jaar niet goed. Helemaal na zo'n dinsdagavond weet je dat zoiets kan gebeuren", doelt hij op de 5-0 bekernederlaag tegen AZ.



Tegen VVV krijgt PEC de kans om het jaar met een nog enigszins positief gevoel af te sluiten en De Gunst hoopt dat zijn ploeg de drie punten mee kan nemen uit Venlo. "Mijn gevoel zegt dat er vandaag een groep op het veld stond die weer hoop heeft. Ik heb er vertrouwen in. Schokeffect? Ik hoop het.”" De 50-jarige oefenmeester weet dat de kans groot is dat het voor hem als hoofdtrainer bij deze ene wedstrijd blijft, aangezien PEC achter de schermen druk bezig is met de zoektocht naar een nieuwe trainer.



De naam van Jaap Stam staat naar verluidt bovenaan het lijstje en De Gunst zou zijn komst toejuichen. "“Dat zou ik wel zien zitten ja. Soms is een en een twee. En deze ligt echt heel erg voor de hand. Ik ken Jaap Stam. We hebben met elkaar mogen werken en hebben paar jaar samen een cursus gedaan. Prima gozer!”" Stam was in het verleden een seizoen als speler actief bij het toenmalige FC Zwolle en werkte als trainer voor het laatst bij Reading, waar hij in maart van dit jaar ontslagen werd.