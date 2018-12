"Ik zou Balotelli weleens tegen de muur willen smijten"

Patrick Vieira is sinds afgelopen zomer coach van Mario Balotelli bij Nice en dat valt voor de Franse coach niet altijd mee.

Balotelli zorgt ook dit seizoen voor de nodige opschudding bij OGC Nice. De flamboyante spits wist in tien wedstrijden nog geen enkele keer het net te vinden bij Les Aiglons. Patrick Vieira, sinds dit seizoen de trainer in Nice, geeft in gesprek met L'Équipe toe dat hij zijn handen vol heeft aan de Italiaan.



"Ik zou Mario weleens tegen de muur willen smijten of hem aan zijn kraag aan de kapstok willen hangen, om hem een antwoord te geven. Maar dat kan niet, omdat ik niet langer speler ben. Ik moet twee keer nadenken voordat ik iets zeg, omdat alles impact heeft en ik anders een geweldige speler dreig te verliezen. Daarom probeer ik opbouwend te zijn in mijn kritiek op hem", laat Vieira weten. Balotelli zorgt ook dit seizoen voor de nodige problemen in Zuid-Frankrijk.



De aanvaller heeft volgens Journal du Dimanche een maand geleden na een wissel tegen Nîmes zijn frustraties geuit in de kleedkamer. Daarna zou hij geweigerd hebben om de troep op te ruimen. Later zou Balotelli nog een keer voor problemen gezorgd hebben, tijdens de voorbespreking voor het duel met EA Guingamp. Midden in het praatje van trainer Vieira liep de Italiaan weg om naar het toilet te gaan.