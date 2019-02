"Ik zou alleen weggaan voor iets heel bijzonders en toen belde Ajax"

Rasmus Kristensen werd een jaar geleden voor die plek weggehaald bij FC Midtjylland maar is er nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren.

Hij is zelf ook van mening dat hij nog niet ver genoeg is om trainer Erik ten Hag te overtuigen.



"Eerst moet ik beter worden, vooral defensief. Ik moet beter positie kiezen, de één-tegen-één-duels. En verder moet ik gewoon beter worden voor als ik de kans krijg om te laten zien dat ik er klaar ben voor ben", vertelde hij bij Inside Ajax. "Dat is ook de enige mogelijkheid als speler. Ik moet in mezelf geloven, anders heb ik hier niets te zoeken. Ik moet er op een bepaalde manier in geloven dat ik dit jaar de basis haal."



Voor Kristensen was de stap naar Ajax wellicht wat kleiner doordat er in het verleden veel Denen actief waren in Amsterdam. De verdediger moet toegeven dat hij misschien langer over deze beslissing na had moeten denken als dit niet het geval was geweest: "Of Ajax daarom de eerste keus was? Voor voetballers is het moeilijk om het over een eerste keus te hebben, vooral als je in de Deense competitie speelt. Ik was al heel blij dat Ajax me belde en zei dat ze me wilden kopen. Dat had ik niet verwacht."



Kristensen had eigenlijk verwacht dat hij afgelopen zomer pas van club zou gaan wisselen. De belangstelling van Ajax kwam daardoor als een verrassing: "Ik had tegen mijn agent gezegd dat ik niet wilde vertrekken, omdat we kampioen van Denemarken zouden worden. Ik zou alleen weggaan als er iets heel bijzonders langskwam. Toen Ajax belde, zei ik: dit doen we."