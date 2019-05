"Ik zit daar als Ajax-fan en hij is de reden dat je er gaat zitten"

Ajax nam zondag een voorschot op de landstitel door thuis met 4-1 te winnen van FC Utrecht, terwijl concurrent PSV met 1-0 ten onder ging tegen AZ.

Met drie punten meer en een veel beter doelsaldo (+14) kan het kampioenschap de ploeg van trainer Erik ten Hag haast niet meer ontgaan. De Amsterdammers herpakten zich zondag uitstekend, nadat woensdag een enorme tik uitdeelde in de halve finale van de . Dat zo goed voor de dag verscheen tegen Utrecht is volgens Rafael van der Vaart te danken aan één speler: "Hakim Ziyech."

De Marokkaans international ging zondag voorop in de strijd en nam zijn ploeg op sleeptouw. Met een sublieme pass op Donny van de Beek stond hij aan de basis van de 1-1 van Klaas-Jan Huntelaar, terwijl hij met zijn werklust de achterhoede van Utrecht het voetballen onmogelijk maakte. "Hij is sowieso een van mijn favorieten. Hij nam het team echt op sleeptouw, was de aanjager", aldus Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal.



De buitenspeler van Ajax was dit seizoen met zestien doelpunten en twaalf assists van enorme waarde. "Ziyech heeft zich ontpopt tot een van de grote spelers van Ajax", aldus Van der Vaart. "Dat is ook het verschil tussen Ajax en , zo'n speler. Zoals Ziyech worden ze niet vaak geboren. Ik zit daar als Ajax-fan en hij is de reden dat je er gaat zitten."



Ziyech hoopte in de zomer van vorig jaar een transfer te maken en die wens lijkt na dit seizoen onveranderd. Toch hoopt Van der Vaart dat hij nog een jaar in Amsterdam blijft. "Dat is ook niet gek. De fans floten hem vorig seizoen uit, maar hebben hem nu in het hart gesloten." NOS-commentator Arno Vermeulen weet niet of de Europese topclubs op Ziyech zitten te wachten. "Grote clubs twijfelden omdat je een elftal om hem heen moet bouwen", reageert Van der Vaart. "Maar zoals hij nu speelt, hoeven ze daarover niet meer te twijfelen", aldus Vermeulen.