"Ik zie in hem dit seizoen totaal geen meerwaarde voor Feyenoord"

Feyenoord ging zaterdagavond pijnlijk met 3-1 onderuit op bezoek bij PEC Zwolle.

Oud-international Peter Boeve zag dat een groot deel van het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst niet het gewenste niveau haalde. "Dat is keihard afgestraft door een onbevangen en passievol PEC Zwolle", reageert hij in gesprek met De Telegraaf .

Met name Jeremiah St. Juste speelde in de ogen van Boeve een belabberde wedstrijd. "St. Juste stapelde als rechtsback fout op fout en had totaal geen grip op de wedstrijd", zag Boeve. "Hij hief meermaals buitenspel op en maakte de overtreding waar uiteindelijk de 1-0 uit voort kwam. Bij de tweede treffer van PEC Zwolle stond hij ook slecht te dekken. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen was. Het ziet er soms best leuk uit wanneer hij een fout van zichzelf op knappe wijze herstelt, maar je kunt die fout beter helemaal niet maken."



Behalve St. Juste vond Boeve ook doelman Justin Bijlow niet sterk spelen. De keeper viel na rust geblesseerd uit en moet minimaal twee maanden toekijken. "In mijn optiek gaat hij bij de eerste twee tegentreffers van Feyenoord niet vrijuit. Bovendien veroorzaakte hij na 22 minuten spelen bijna een strafschop. De VAR toonde weliswaar aan dat Bijlow zijn tegenstander Vito van Crooy niet raakte, maar hij was wel te laat bij de bal."



Volgens Boeve verloor Feyenoord de slag op het middenveld. Hij vindt dat Tonny Vilhena en Jordy Clasie de kar niet konden trekken en door het ijs zakten. "Dit zijn immers jongens met een schat aan ervaring. Die horen het beter te doen. Al verbaast het mij bij Clasie niet meer. Ik zie in hem dit seizoen totaal geen meerwaarde voor Feyenoord. Een speler die wordt gehuurd van een andere club moet echt iets extra' s brengen. Dat is bij Clasie niet het geval."