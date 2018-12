"Ik zie hem wel bij Real Madrid spelen, hij wordt veel beter dan Ronaldo"

De deze week twintig jaar geworden Kylian Mbappé vierde al talloze hoogtepunten en Luis Campos ziet hem in de toekomst bij Real Madrid spelen.

De voormalig sportief directeur van AS Monaco, die de dribbelaar meemaakte bij de club uit het prinsendom toen hij daar actief was, verwacht dat de aanvaller van Paris Saint-Germain ooit bij de Spaanse grootmacht terechtkomt, omdat de stijl van Real zou matchen met die van Mbappé.

"Kylian belichaamt 'champagnevoetbal'. Hij heeft enorm veel kwaliteiten en ik zie hem wel in het shirt van Real Madrid spelen, de club waar de grote spelers allemaal heen willen", zegt de huidige directeur van Lille bij Téléfoot . "In de toekomst zie ik mezelf al in het Santiago Bernabéu zitten en Mbappé op het veld een show zien weggeven."



"Hij is tegenwoordig veel bepalender dan Neymar. En kijk ook eens naar zijn leeftijd... Hij wordt veel beter dan Cristiano Ronaldo. Ik zie hem ook meer Ballon d'Ors winnen", aldus Campos over Mbappé en Ronaldo, die vijf keer de prijs in ontvangt mocht nemen. De sportbestuurder was eerder een scout van José Mourinho en de Portugees ziet zijn landgenoot wel weer aan de slag gaan bij Real.



"Ik baal van wat er is gebeurd", zegt Campos over het ontslag van Mourinho bij Manchester United na een dienstverband van tweeënhalf jaar. "Hij had graag een groot project willen opzetten in Engeland. Ik zie hem nu als de ideale man om Real Madrid te leiden. Hij kan op den duur wel terugkeren, want hij is een geweldige coach", besluit Campos.