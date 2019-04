"Ik zei toen tegen Guardiola: 'Ik laat Barcelona winnen, niet Messi'"

Samuel Eto'o gold in de jaren dat hij bij speelde als een belangrijke schakel, maar de Kameroener verdween ondanks de winst van onder meer drie landstitels en tweemaal de via de achterdeur uit het Camp Nou. De aanvaller werd in 2009 op voorspraak van toenmalig trainer Josep Guardiola betrokken in de deal die Zlatan Ibrahimovic naar Spanje haalde en hij moet toegeven dat de relatie met zijn coach in die tijd niet geweldig was.

" Pep heeft zijn hele leven in Barcelona gewoond, maar in de jaren dat ik bij de club zat snapte hij niet veel van het team. Hij had weinig gevoel voor de verhoudingen binnen onze groep", blikt Eto'o terug in gesprek met beIN Sports . Er waren in de tijd dat de aanvaller het blaugrana droeg al veel geruchten over de slechte relatie tussen Eto'o en Guardiola, die een doorbrekende Lionel Messi vaak de voorkeur gaf. Eto'o wilde daar in die tijd echter nog niets van weten: "Ik zei tegen Guardiola: 'Je moet je excuses aanbieden, want ik ben degene die Barcelona laat winnen, niet Messi.'"



"Zo was de situatie toen. Messi zou later komen, maar je kan het aan Xavi, Andrés Iniesta en de anderen vragen, dat was mijn tijdperk. Ik liet Barça winnen en Pep vroeg me om vergiffenis." Ondanks de 130 doelpunten die hij in 199 wedstrijden maakte namens Barcelona, kwam er tien jaar geleden tot zijn verrassing toch een einde aan het dienstverband van Eto'o in Catalonië: "Mijn toenmalige advocaat vertelde mij dat de club mij op de transferlijst had geplaatst. Ik zei: 'Echt?' Hij antwoordde: 'Ja, op verzoek van Guardiola.'"



De nu 38-jarige Eto'o, die tegenwoordig de kleuren van Qatar SC verdedigt, vertrok vervolgens naar , waar hij in twee seizoenen onder meer twee landstitels en de Champions League won: "Achteraf is het duidelijk dat Pep mij de kans heeft gegeven om de geschiedenisboeken in te gaan, want door mijn transfer naar Inter speel ik een nog grotere rol in de voetbalhistorie. Hij heeft ervoor gezorgd dat Inter de beste deal ooit in de voetbalgeschiedenis kon sluiten."