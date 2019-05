"Ik zei na duel met Ajax al dat ik blijf, daarna werd het een heel verhaal"

Het grote doel voor was dit seizoen de winst van de , maar maakte in de kwartfinales en einde aan het Europese avontuur van de Italiaanse grootmacht. In de Italiaanse media werd daarna druk gespeculeerd over een mogelijk afscheid van trainer Massimiliano Allegri en onder meer de namen van Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Antonio Conte en Josep Guardiola kwamen langs als potentiële vervangers. Allegri lijkt echter niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien.

"Het amuseert me om een heel simpele reden. Ik heb er vanochtend over nagedacht wat er gebeurd zou zijn als ik in de afgelopen jaren niet een paar prijzen had gewonnen. Ze zouden me op de brandstapel gezet hebben! Ik ga aankomende week met de voorzitter (Andrea Agnelli, red.) praten om de situatie te bespreken, zoals we elk jaar doen. Ik heb hem na de wedstrijd tegen Ajax gezegd dat ik wilde blijven en daarna maken jullie in de media er een heel verhaal van", vertelde hij zaterdag tijdens een persconferentie.



De aanwezigen in de zaal vroegen vervolgens door, maar Allegri weigerde zich verder uit te spreken: "Ik heb voor de wedstrijd tegen Ajax gezegd dat het mijn beslissing is om te blijven. We gaan deze week met elkaar praten, dat is alles. Stop met het stellen van dezelfde vraag, anders moet ik hetzelfde antwoord blijven geven. Er is nu misschien wat meer rumoer omdat we uitgeschakeld zijn in de Champions League."



"Een aantal mensen dacht blijkbaar dat het winnen van de Champions League net zo makkelijk zou zijn als het winnen van een strandvoetbaltoernooi in de zomervakantie. Ik heb nu al zes maanden een aantal ideeën over hoe we verder moeten en hoe het Juventus van volgend seizoen eruit moet komen te zien. Ik ga jullie niet vertellen wat die ideeën zijn, maar ik plan wel vooruit, dat kan ik jullie verzekeren. De voorzitter heeft na de wedstrijd tegen Ajax gezegd dat hij wil dat ik blijf. We hebben een goede relatie omdat we eerlijk tegen elkaar zijn, dat is het belangrijkste."