"Ik zeg niet dat Ajax erop moet trainen, maar de kans op rood is relatief groot"

Ajax weet sinds maandagmiddag dat Real Madrid de tegenstander is in de achtste finales van de Champions League.

De Amsterdammers zullen alles uit de kast moeten trekken om de titelhouder uit te schakelen. Wat Henk Spaan betreft is hierbij veel geoorloofd en de columnist stelt dinsdag dat de ploeg van trainer Erik ten Hag er goed aan zou doen om te proberen om Sergio Ramos uit de tent te lokken.

“"In de grote wedstrijden is Ramos een risicofactor van belang. Spelend tegen Barcelona kreeg hij al vijf keer rood. Ik zeg niet dat ze erop moeten trainen, maar als Kasper Dolberg, Dusan Tadic, Hakim Ziyech en eventueel David Neres de persoonlijke duels opzoeken, is de kans op rood voor Ramos relatief groot"”, schrijft hij in Het Parool .



Naast het uitgaan van de voetballende kwaliteiten, raadt Spaan ook trash talk aan als een mogelijk middel om Real Madrid af te troeven: "“Nicolás Tagliafico spreekt Spaans en hij heeft het voorkomen van iemand bij wie je geen onhebbelijkheden zou verwachten. Dus een lichte verwijzing naar een mogelijk beroep van een zus kan zomaar een kopstoot op het borstbeen tot gevolg hebben. En dan is het voor de zoveelste keer douchen geblazen voor het heethoofd.”"



Ajax had het in het verleden regelmatig moeilijk tegen de Koninklijke en slaagde er niet in om ook maar één van de laatste zes ontmoetingen als winnaar af te sluiten. Wat Spaan betreft is er dan ook veel geoorloofd tijdens de heenwedstrijd op 13 februari in de Johan Cruijff ArenA en de return op 5 maart in het Santiago Bernabéu: "“Om de zwakte te vinden in de sterke punten van Real Madrid moeten we alle naïviteit overboord gooien.”"