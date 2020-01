"Ik zag twee keer van dichtbij hoe Promes hem kleineerde"

Ajax won zondag nipt van Sparta Rotterdam met 2-1.

De Amsterdammers speelden niet goed, maar wisten wel de drie punten binnen te slepen, zo constateert Henk Spaan. De columnist van Het Parool is kritisch op enkele spelers van , onder wie Quincy Promes.

De journalist is absoluut niet te spreken over het gedrag van de aanvaller. "Als hij goed had gespeeld, zou hij enig recht van spreken hebben gehad."

"Dat deed Promes dus niet, evenmin als Noussair Mazraoui en André Onana, die onder hun kunnen bleven tegen Sparta", begint de columnist zijn relaas.

Spaan geeft in zijn rubriek Spaan geeft punten de 28-jarige buitenspeler van Ajax een 6-, mede vanwege zijn attitude. Spaan geeft aan dat het gedrag van Promes niet goed was, iets dat duidelijk zichtbaar was bij twee hoekschoppen.

"Twee keer moest er vlak voor mijn neus een corner worden genomen, dus twee keer zag ik van dichtbij hoe Promes Carel Eiting kleineerde", aldus Spaan, die zag dat de 21-jarige middenvelder wilde sparren met zijn oudere collega.

"Eiting wilde in overleg treden, waarschijnlijk omdat hij vond dat je in deze fase beter een indraaiende bal kon geven. Promes negeerde hem straal, zei nauwelijks iets, om vervolgens twee keer een matige tot slechte corner af te leveren."

"Mannetje met attitude", besluit Spaan. Ajax won het duel met Sparta uiteindelijk door doelpunten van Donny van de Beek en Ryan Gravenberch.