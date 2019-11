"Ik word steeds beter" - Kan United-flop Fred zijn carrière op Old Trafford redden?

De Braziliaan heeft eindelijk een basisplek veroverd in Ole Gunnar Solskjaer's team, maar de druk blijft om zijn waarde te bewijzen.

Niemand hoeft Fred te vertellen dat zijn eerste seizoen in Manchester geen succes was. Hij is eerlijk genoeg om dat toe te geven in interviews.

Toch vindt de aankoop van 59 miljoen euro van Shakhtar Donetsk dat er verzachtende omstandigheden waren.

"De Oekraïense competitie is niet zo sterk als de Premier League", zei hij onlangs. "Hier in Engeland is het veel sneller en fysieker."

"Je moet wedstrijden sterk beginnen en goed eindigen. Het is negentig minuten volle bak. Als je vanuit Oekraïne komt, kost het tijd om te wennen aan de Engelse competitie, ook al speelde ik in de ook tegen een aantal sterke teams. Maar ik pas me steeds beter aan."

Dat laatste klopt inderdaad.

Nadat Paul Pogba in september tegen een enkelblessure opliep, liet Solskjaer weten dat Fred de plek zou innemen. De Noor riep de middenvelder op om zich te laten gelden.

En dat heeft de 26-jarige Zuid-Amerikaan gedaan. Fred was basisspeler in de laatste vijf competitieduels van United en afgelopen zondag was hij 'man of the match' tegen Brighton (3-1 winst).

Solskjaer, die zei dat de zege voor een groot deel te danken was aan Fred, wordt nu beloond voor het vertrouwen dat hij nu in hem toont. In de eerste vier Premier League-wedstrijden van het seizoen zat de routinier niet eens bij de wedstrijdselectie.

Het was natuurlijk niet gek dat de manager in eerste instantie moeite had om op Fred te bouwen. Diens debuutjaar op Old Trafford viel immers enorm tegen.

Fred kwam in de zomer van 2018 met hoge verwachtingen over vanuit Donetsk en de fans waren verheugd dat hun club had afgetroefd om de speler binnen te halen.

Supporters die op YouTube zochten naar beeldmateriaal, waren enthousiast over wat ze vonden. Fred was direct, snel en misschien wel het belangrijkst: hij was geen Nemanja Matic.

Zet hem naast Pogba en United zou iemand hebben die op effectieve wijze en met extra energie tussen aanval en verdediging pendelen.

De Fred die vorig seizoen zo teleurstelde kwam echter in een ongelukkig elftal terecht.

José Mourinho, de toenmalige manager, toonde al op de eerste persconferentie van de voorbereiding zijn ongenoegen over het zomerse transferbeleid van zijn werkgever. Hij ging door met overal brandjes te stichten totdat hij in december werd ontslagen.

Terwijl de rest van zijn team uiteenviel in bitterheid en onverschilligheid, was het logisch dat Fred in die situatie niks zou toevoegen. Jezelf aanpassen aan de Premier League is zonder een totale crisis bij de club al moeilijk genoeg.

Zelfs de komst van Solskjaer hielp de zomeraanwinst in eerste instantie nog niet. Vorig seizoen kreeg hij van de nieuwe manager maar zeven keer een basisplaats.

Hij kon het tempo nog niet goed bijbenen en hij werd berucht onder de United-fans, omdat hij de bal vaak richting de zijlijn of naar een tegenstander speelde.

Maar op dit moment, bij afwezigheid van Pogba, begint hij weer een beetje zijn oude niveau terug te krijgen.

De laatste weken schiet de middenvelder de bal niet meer buiten de lijnen als hij een beetje onder druk wordt gezet. De Braziliaan draait makkelijker weg bij zijn tegenstander om vervolgens een afspeelpunt te vinden.

Met Marcus Rashford, Anthony Martial en Daniel James voor zich heeft Fred een aantal teamgenoten die ruimte voor hem maken. Zijn passing is nog niet dreigend genoeg om de tegenstander echt ongerust te maken, maar hij zorgt wel vaker voor een verrassing.

Scott McTominay laat zich steeds meer gelden en doordat de Schot fysiek steeds sterker wordt, krijgen Fred en Andrea Pereira meer ruimte om te floreren.

Alle drie beginnen ze te beseffen hoe je regelmatig Premier League-voetbal moet spelen en ze hebben recentelijk laten zien dat ze een goed trio kunnen vormen.

Nu McTominay zich bij Pogba in de ziekenboeg heeft gemeld, wordt het voor Fred een uitdaging om de controle op het middenveld over te nemen.

In de volgende wedstrijd wordt hij misschien opgesteld met Pereira en Matic, die naar verluidt weg wil als de winterse transferperiode begint.

McTominay heeft de gretigheid getoond die suggereerde dat hij mogelijk een toekomstige leider van United kan worden, maar voor nu staan de schijnwerpers op Fred. Hij moet nu gaan bewijzen dat hij een betrouwbare ervaren schakel kan worden in een zeer jong Premier League-team.

Van United is bekend dat men interesse heeft in Engels international Declan Rice en de Noorse middenvelder Mathias Rostov, die mogelijk allebei in januari naar Manchester komen. De druk staat dus op Fred om zijn stijgende lijn vast te houden.

Gelukkig voor de Red Devils lijkt hij in staat om die uitdaging aan te gaan.

De Zuid-Amerikaan is in Manchester gelukkiger dan ooit en hij is Solskjaer ontzettend dankbaar. Niet alleen voor de speeltijd die hij krijgt, maar ook voor de kans om een deel van de voorbereiding te missen vanwege zijn bruiloft.

"Ik heb een goede band met de manager en de coaches", zei hij na de 1-1 tegen . "Zij moedigen me altijd aan en ik voel ook de steun van de fans. Daarvoor ben ik ze dankbaar."

"Ik leer iedere dag en ik word steeds beter. Ik heb een groot hart. Ik zal beter spelen."

Dat zal ook wel moeten als hij zijn carrière op Old Trafford wil redden. Maar ook dat hoeft niemand hem te vertellen.