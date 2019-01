"Ik wilde vaker spelen, maar je wordt al beter van trainen met Ziyech en Tadic"

De terugkeer van Dennis Johnsen bij SC Heerenveen kreeg woensdagmiddag officieel beslag en de Noor is blij met de geboden mogelijkheid.

De Friezen nemen de aanvaller op huurbasis over van Ajax, met een optie tot koop aan het einde van dit seizoen. Johnsen wilde deze maand sowieso vertrekken uit Amsterdam en terugkeer op het oude nest voelde als de juiste keuze. "Er was niet veel tijd meer, want donderdag sluit de transferwindow", vertelt de Noor op de website van Heerenveen.

Anderhalf jaar geleden maakte de linksbuiten de overstap van Heerenveen naar Ajax, maar dat werd geen succes. Hij moest het voornamelijk doen met optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie; in 41 duels op dat niveau was hij goed voor 9 doelpunten en 11 assists. Dinsdagochtend werd hij gebeld door technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen en daarna is het snel gegaan. De twintigjarige Johnsen kan zodoende officieel gaan debuteren voor de club; vóór zijn transfer naar Ajax speelde hij nooit in het eerste van Heerenveen.



"De concurrentie bij Ajax is groot. Er zijn veel vleugelspelers en ik moet spelen om beter te worden", legt Johnsen zijn motivatie uit. Hij spreekt de ambitie uit om aan te tonen dat hij het niveau van de Eredivisie aankan. Dat Heerenveen zich voor hem meldde, noemt hij een meevaller. "Er is sinds ik vertrokken ben wel het nodige veranderd, maar Heerenveen is geen onbeschreven blad voor me. Ik ken de club en de speelwijze. Ik denk dat ik me hier sneller kan aanpassen dan bij een andere, voor mij onbekende club."



Johnsen kijkt tevreden terug op zijn periode bij Ajax, ondanks dat hij slechts drie wedstrijden in de Eredivisie speelde voor het eerste elftal. "Ik had natuurlijk wel vaker in het eerste elftal willen spelen, maar van trainen met goede spelers als Hakim Ziyech en Dusan Tadic word je beter. Ik ben gegroeid als voetballer." De aanvaller voegt eraan toe dat hij nog niet verder kijkt dan de komende maansen en vooral 'goed wil spelen'. "Bij Ajax is de druk groot, hier kan ik vrijer voetballen. Ik wil de fans laten zien wat ik in mijn mars heb."