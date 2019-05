"Ik wilde niet zo'n lachertje worden als Manolev, die ze ook altijd pakten"

Kees Luijckx kijkt niet met al te veel plezier terug op de laatste fase van zijn contract met Roda JC Kerkrade.

De verdediger, thans in dienst van het Deense SønderjyskE, werd regelmatig bespot door René van der Gijp en Johan Derksen en koos voor het avontuur in Griekenland bij Niki Volos. Via het Hongaarse Videoton FC kwam hij in 2015 in Denemarken terecht.

'Ik was gedegradeerd met en op televisie werd ik door Van der Gijp en Derksen steeds belachelijk gemaakt. Het was een goed moment om weg te gaan", verklaart de mandekker in een interview met het Noordhollands Dagblad waarom hij uit Limburg vertrok. "Ik wilde niet net zo'n lachertje worden als Manolev, die ze toen ook altijd pakten. Daar had ik helemaal geen zin in."



"Als dat nu weer zou gebeuren, zou ik er schijt aan hebben, maar toen had ik er veel moeite mee", geeft de voormalig jeugdinternational van Oranje ruiterlijk toe. De 33-jarige verdediger beleefde zijn doorbraak in het betaald voetbal bij en speelde in Nederland verder voor , en .



De Noord-Hollander staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar zijn vaderland. "Ik voel me heel goed. Misschien nog een avontuur hierna. Of nog naar Nederland, ja, dat zou ik best willen, als er iets leuks komt. Ik zou het nog wel graag in Nederland willen laten zien, omdat ik er slecht ben weggegaan", zo besluit Luijckx.