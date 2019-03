"Ik wilde Aké inbrengen, misschien had ik dat moeten doen"

Ronald Koeman baalt stevig van de 2-3 nederlaag tegen Duitsland. Achteraf gezien denkt Koeman dat hij misschien Quincy Promes had moeten vervangen.

Oranje had uitzicht op een goed resultaat nadat een 2-0 achterstand in de tweede helft werd weggewerkt. Door goals van Matthijs de Ligt en Memphis Depay kwam het terug tot 2-2, maar in de slotfase ging het alsnog mis. "We wisten natuurlijk niet precies hoe Duitsland zou gaan spelen. Ik was niet verrast, maar het vergt wel een aantal aanpassingen. Daarom koos ik ook voor Quincy Promes als linksbuiten en Ryan Babel op rechts", legde Koeman na afloop uit in gesprek met de NOS .



"Maar Duitsland veranderde heel vaak, dat is gewoon heel erg moeilijk. We wilden druk zetten, maar daardoor kwamen we ook met heel grote ruimtes in de rug te spelen", vervolgde Koeman zijn analyse. "Dat leverde een aantal gevaarlijke momenten op, maar je moet ook de twee heel grote kansen van ons op de 1-1 niet vergeten", aldus de bondscoach, onder meer doelend op de kans van Babel. Hij kreeg een grote kans na goed voorbereidend werk van Promes, maar stuitte op Manuel Neuer.



Toen Depay na ruim een uur spelen de 2-2 tegen de touwen schoot, besprak Koeman op de bank verschillende opties met zijn assistenten. "We hebben verschillende scenario's besproken. Ik wilde Nathan Aké inbrengen voor Quincy Promes om zo het punt binnen te slepen. Misschien had ik dat moeten doen", aldus Koeman, die zag dat Oranje kansen op de 3-2 kreeg. Volgens de keuzeheer had het laatste doelpunt net zo goed aan de andere kant kunnen vallen.



Vlak voor tijd bepaalde Nico Schulz de eindstand op 2-3. Koeman baalt van de nederlaag, maar vindt niet dat men in paniek moet raken. "Dat is misschien ook typisch Nederlands: we gaan van hosanna naar het dieptepunt dat we ons niet gaan plaatsen. Duitsland is gewoon een geweldig team. Het had alle kanten op kunnen gaan. De vorige keer speelden we gelijk terwijl we hadden moeten verliezen, nu hadden we kunnen winnen en verliezen we. Het zit dicht bij elkaar en dat is wel een compliment waard voor dit elftal."