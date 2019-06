"Ik wil volgend jaar de eerste linksback van Feyenoord worden"

Het seizoen voor Tyrell Malacia zit er na de 5-1 overwinning van Jong Oranje tegen Mexico op.

De linksback van kan terugkijken op een wisselvallig seizoen, waarin hij basisplaatsen afwisselde met wisselbeurten. De laatste weken van het seizoen mocht de concurrent van Ridgeciano Haps zich weer basisspeler noemen in De Kuip en die lijn hoopt hij volgend seizoen onder Jaap Stam door te trekken.

De negentienjarige linksback kwam tot zeventien competitiewedstrijden. Hij had graag meer wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. "Het was een jaar vol ups en downs, maar ik denk dat ik het seizoen goed heb afgesloten. Die lijn wil ik volgend jaar doortrekken", aldus Malacia vrijdagavond na afloop van de ruime zege op Mexico tegenover Voetbal International.



Malacia weet op welke punten hij zichzelf moet gaan verbeteren. "Ik moet eerst verdedigend de nul houden en dan kan ik aanvallend wel eens een goaltje meepikken. Dat is lekker, zeker, maar ik moet vooral positioneel beter staan. Ik denk dat dat al veel verbeterd is, maar ik ben er nog steeds veel mee bezig", aldus de jeugdinternational. "Ik kijk veel beelden van mezelf terug samen met de trainers. Af en toe sta ik niet goed of moet ik rustiger aan de bal zijn, dat soort dingen zie je dan terug."



De linksback is blij dat hij onder Giovanni van Bronckhorst heeft mogen debuteren. "Maar nu komt er een nieuwe trainer en daarmee nieuwe kansen voor mij. Ik wil volgend jaar wel echt gewoon de eerste linksback van Feyenoord worden en alle wedstrijden spelen", aldus Malacia, die via Feyenoord ook in beeld hoopt te komen bij het . "Eerst moet ik zorgen dat ik me bij bewijs en dan gaan we het zien, wie weet. Het zou wel heel mooi zijn als ik een keer mag aansluiten, dat is zeker een droom van me."