"Ik wil nog steeds basisspeler worden bij Real Madrid, dat zou geweldig zijn"

De verwachtingen waren hooggespannen toen Martin Ödegaard op zestienjarige leeftijd het Noorse Strømsgodset IF inruilde voor Real Madrid.

De twintigjarige middenvelder wacht nog op zijn doorbraak in de Spaanse hoofdstad en werd reeds twee keer in de Eredivisie gestald: bij sc Heerenveen en nu bij Vitesse. Toch heeft Ödegaard geen spijt van zijn transfer naar de Koninklijke. "Ik wil nog steeds basisspeler worden bij Real Madrid, dat zou geweldig zijn."

"Ik keer in de toekomst graag terug naar Madrid om daar te spelen. Dat is mijn doel", zegt Ödegaard in gesprek met Vitesse TV. De Noorse middenvelder wist dit seizoen tot dusver vijf doelpunten en twee assists te leveren in zeventien officiële wedstrijden. Het contract van Ödegaard bij Real Madrid loopt nog tot medio 2021.



"Toen Real hun plan deelde, mocht ik meetrainen bij het eerste en spelen bij de beloften van Zinédine Zidane. Dat was voor mij een goede oplossing. Ik ben jong, ik moet speelminuten maken en ook trainen met de beste spelers. Daarom was Real de beste optie voor me", stelt de veertienvoudig Noors international, die benadrukt dat Real een plan met hem heeft. "Het was heel bijzonder, Zidane was een van de beste spelers ter wereld en speelde ook nog eens op mijn positie."



"Ik hoopte echt dat ik mijn debuut kon maken, want het was de laatste wedstrijd van het seizoen", zegt Ödegaard over zijn debuut in het eerste elftal van Real Madrid, in 2015. "Toen vertelden ze me voor de wedstrijd dat ik de laatste dertig minuten mocht spelen. Daarna zag ik Cristiano Ronaldo van het veld af komen, dat was een heel bijzonder moment en maakte me heel trots. Natuurlijk heb ik allerlei dromen. En ook hier heb ik dromen. Om de beker te winnen, bijvoorbeeld."



Leestip: Brahim Diaz, Vinicius Jr en het elftal wonderkinderen van Real: Hoe de Koninklijke over vijf jaar kan spelen