"Ik wil in een topcompetitie spelen, maar Ajax is geen straf"

Jasper Cillessen staat aankomende zomer voor een belangrijke keuze in zijn loopbaan. De routinier is immers nog steeds reservedoelman in Barcelona.

De 29-jarige Cillessen heeft bij Barça een doorlopend contract, maar hij zal aanbiedingen van andere clubs ongetwijfeld in overweging nemen. Zelf zegt hij alle opties open te houden.



De ex-keeper van NEC en Ajax zal na dit seizoen een sportieve afweging maken, zo verzekert hij in gesprek met Ziggo Sport. "Ik voetbal sowieso niet voor het geld. Dat is voor mij niet belangrijk, ik speel voor het sportieve", zo zegt hij. Een terugkeer naar Ajax is niet ondenkbaar, stelt Cillessen. "Ik zeg niet per definitie ‘nee’. Ik ga kijken wat er komt en wat het totaalplaatje is. En dan ga ik afwegen wat er van de zomer gaat gebeuren. Dus ik zeg niet dat ik niet terug wil naar Ajax."



Cillessen stond vanaf 2011 vijf seizoenen onder contract bij de club uit Amsterdam, alvorens hij in de zomer van 2016 voor ongeveer dertien miljoen euro overstapte naar Barcelona. De geboren Groesbeker is er in Spanje nooit in geslaagd een vaste waarde te worden. Hij zegt ‘de mensen uit Amsterdam geen valse hoop te willen geven’. "Het ligt eraan wat Barcelona wil en wat er nog meer op mijn pad komt."



"Ik ben wel ambitieus en als het kan wil ik in een topcompetitie spelen: Spanje, Engeland, Duitsland noem maar op. Maar het is geen straf om bij Ajax te spelen. Zeker niet nu ze het in de Champions League fantastisch doen", verzekert de international van het Nederlands elftal, die na dit seizoen nog twee jaar vastligt in het Camp Nou.