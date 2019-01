"Ik wil hoofdtrainer worden bij Vitesse, dat is mijn club"

Theo Janssen heeft een aflopend contract, maar hoopt dat hij een nieuwe aanbieding voorgeschoteld krijgt van Vitesse.

De 37-jarige assistent-trainer van Vitesse Onder-19 heeft zich namelijk ten doel gesteld om hoofdtrainer te worden van het eerste elftal. Janssen speelde al meer dan 260 wedstrijden voor de Arnhemmers.

"Ik heb nog niets gehoord, maar ik ga ook niet zelf aankloppen. Ze moeten naar mij toe komen en als ze niet willen, als ze me niet goed vinden, ook prima", aldus Janssen in een interview met Voetbal International . Op een dag hoopt hij de coach te zijn van het eerste, al plakt hij daar geen termijn aan vast.



"Ik wil hoofdtrainer worden bij Vitesse. Dat is mijn club. (...) Ik moet het zelf verdienen, maar je moet ook de kans krijgen. Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer en Mark van Bommel kregen die ook een keer. Ik wíl wel, nu even afwachten wat de club zegt."



Janssen, die bij de Onder-19 de rechterhand is van Dennis van Beukering, liet in oktober ook al aan Omroep Gelderland weten ambities te hebben: "In de toekomst wil ik natuurlijk trainer worden van Vitesse. Daar ben ik nu al voor bezig, ik ben ervaring aan het opdoen."