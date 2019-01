"Ik wil graag bij Barcelona blijven, maar alles is nog hetzelfde"

Jordi Alba weet niet wat Barcelona met hem van plan is. De linkervleugelverdediger ligt nog tot de zomer van 2020 vast in het Camp Nou.

Hij hoopt op een langer verblijf, maar het is onzeker of er een contractverlenging in het verschiet ligt voor de Spanjaard. Na de 3-0 overwinning van Barcelona tegen Eibar afgelopen zondag gaf Alba aan dat hij weinig duidelijkheid kan scheppen over zijn situatie.

"Alles is nog steeds hetzelfde", zo citeerden verschillende Spaanse mediade verdediger. "Ik heb nog ruim een jaar op mijn contract en ik weet niet wat de club denkt. Ik blijf er rustig onder. Ze moeten zien of ze het contract willen vernieuwen. Ik wil graag bij de club blijven, ik houd van de club. Maar alles is nog hetzelfde. Het hangt van hen af."



"Ik kan alleen maar invloed uitoefenen op mijn eigen optredens, die volgens mij goed zijn geweest de laatste tijd", besloot Alba. In december sprak de vleugelverdediger ook al over zijn contractsituatie. "Het is niet voldoende om te zeggen dat ik een goede speler ben, het is aan de club om nu in actie te komen en om deze woorden om te zetten in een deal."



De Catalaanse grootmacht zou vooralsnog niet van plan zijn om aan de salariseisen van de back te voldoen, waardoor de onduidelijkheid over de toekomst van de international blijft voortbestaan. Alba, die in de belangstelling zou staan van onder andere Manchester United en Juventus, speelt sinds 2012 voor Barcelona en kwam sindsdien tot 271 wedstrijden voor de club.