"Ik wil binnen korte tijd aankloppen voor een basisplaats bij Feyenoord"

Orkun Kökcü was in de oefenwedstrijden tegen Borussia Dortmund en Karlsruher SC de Feyenoorder met de meeste speelminuten.

De achttienjarige middenvelder deed dit seizoen al vier keer mee in het eerste elftal en lijkt steeds meer vertrouwen te genieten van Giovanni van Bronckhorst. In de tweede seizoenshelft hoopt Kökcü op nog meer optredens.

"Je voelt je er nu wel meer bij horen, omdat je nu al zes maanden meetraint met het eerste. Het voelt allemaal wat fijner en je bent meer op je plekkie", aldus de international van Oranje Onder-19 in een interview met De Telegraaf , die merkt dat hij meer 'weerstand' kan bieden doordat hij zo vaak meetraint en meespeelt met het eerste van Feyenoord.



"Dan heb je het over aannames, de snelheid van passen, posities bezet houden. Nu ben je meer ervaren en weet je beter wat je moet doen. Je hebt natuurlijk ook de hele tijd ervaren jongens om je heen, als Robin van Persie, Jordy Clasie en Tonny Vilhena. Die helpen je ook daarmee en dat heeft me wel goed gedaan."



"Voor de komende zes maanden is het mijn doelstelling om zoveel mogelijk wedstrijden mee te pikken en ervaring op te doen. En uiteindelijk wil ik binnen korte tijd aankloppen voor een basisplaats", voegt de geboren Haarlemmer eraan toe. Kökcü, die nog altijd in verband wordt gebracht met Besiktas, heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2020.