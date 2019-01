"Ik wil bewijzen dat ik het verdien om bij Manchester City te spelen"

Oleksandr Zinchenko is niet van plan om Manchester City te verlaten.

De middenvelder komt niet veel aan spelen toe en wordt in verband gebracht met onder meer Napoli, maar de linkspoot wil in het Etihad Stadium blijven. Zinchenko heeft daar nog een contract tot medio 2020.

"Ik vind het leuk om voor Manchester City te spelen, dit is een geweldige club. Ik wil blijven. Ik ben blij om deel uit te maken van het team. Ik wil bewijzen dat ik het verdiend heb om hier te spelen, om hier een rol te vervullen. Ik wil mijn kwaliteiten tonen en prijzen winnen", vertelt Zinchenko in de Oekraïense media.



"Maar, om eerlijk te zijn, je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Je weet het zelfs van morgen niet", besluit de linkspoot, die dit seizoen elf keer in actie kwam voor Manchester City en daarin goed was voor een doelpunt en twee assists. Eerder kwam Zinchenko uit voor onder meer PSV, FK Ufa en Shakhtar Donetsk.



Zaakwaarnemer Alan Prudnikov zei anderhalve week geleden nog dat zijn cliënt 'niet volledig tevreden' is bij Manchester City: "We waarderen de kansen die hij krijgt, maar die kansen moeten wel groeien. We staan altijd open voor alle mogelijke opties." Het contract van Zinchenko kan door een optie overigens nog met een jaar worden verlengd.