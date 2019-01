"Ik werd boos op PSV, bleef eens thuis en kwam niet opdagen bij een training"

Jürgen Locadia heeft de afgelopen weken zijn draai weten te vinden bij Brighton & Hove Albion.

De 25-jarige aanvaller had in de laatste vijf competitiewedstrijden een basisplaats bij the Seagulls . In gesprek met Ziggo Sport geeft Locadia te kennen dat hij veel heeft gehad aan de lessen die hij in het verleden bij PSV leerde.

"Ze betalen veel geld voor je, natuurlijk. Je wil je kwaliteiten laten zien en als dat alleen op de training kan, is dat voor mij niet voldoende. Ik weet niet of je dan boos op de club of de trainer moet worden. Bij PSV speelde ik in mijn eerste seizoen dertig wedstrijden. Toen kwam Luuk de Jong. Ik werd boos op PSV, bleef een keer thuis en kwam niet opdagen bij een training. Nu maak ik hetzelfde mee, alleen heb ik ervan geleerd wat ik bij PSV heb gedaan", zegt Locadia.



"Sinds de uitwedstrijd tegen Bournemouth speel ik linksbuiten... Ja, bij PSV was dat een issue natuurlijk. Hier hebben ze mij als een spits gehaald, denk ik. Je speelt niet, dan val je in als linksbuiten... Dan ga je het wel accepteren", gaat de aanvaller met een lach verder. Hij speelde dit seizoen tot dusver negentien wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist. "Mijn droom is slagen bij Brighton. Dus een heel seizoen spelen, doelpunten maken en dan misschien een mooie stap maken."



Buiten het veld heeft Locadia een passie voor muziek. "Toen ik in Eindhoven met muziek begon, was het mijn doel om ooit dj te worden. Met mijn eigen muziek. Sinds ik in Engeland ben, is het heel wat moeilijker. Je speelt natuurlijk voetbal en de meeste mensen denken dat voetbal het enige is dat je moet doen. Dat taboe doorbreken is moeilijk, hier in ieder geval. Soms houdt het me tegen om dit door te zetten."