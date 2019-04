"Ik weet zeker dat de twee teams van Cruijff de finale zullen bereiken"

Rafael van der Vaart heeft er vertrouwen in dat Ajax ook de volgende ronde kan overleven om zo de grote finale van de Champions League te halen.

De Amsterdammers kegelden dinsdagavond dankzij een 1-2 overwinning in Turijn uit het toernooi en men werd vervolgens vanuit heel Europa overladen met superlatieven.



" was in de tweede helft veel beter dan Juventus. We hebben het wel altijd over krachttraining en sterk en snel zijn, maar zij weten allemaal wat ze met een bal moeten doen. Uiteindelijk wint het slimme voetbal", analyseerde hij bij de BBC . De Amsterdammers weten dat zij in de halve finale de winnaar van het tweeluik tussen en als tegenstander tegen zullen komen, maar Van der Vaart durft al verder te kijken.



De 109-voudig Oranje-international gaat ervan uit dat Ajax en , dat dinsdag zelf van won en in de halve finale af moet zien te rekenen met of , de finale gaan spelen: "Ik had nooit verwacht dat ze zo ver zouden komen, maar het is mooi om te zien dat iedereen bang is om tegen Ajax te moeten spelen."



"Johan Cruijff is onze trots en de beste speler die we ooit hebben gehad en ik ben zo blij dat twee van zijn teams in de halve finale zitten. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat ze elkaar gaan ontmoeten in de finale", ging hij verder. Van der Vaart wees Frenkie de Jong aan als een van zijn favorieten op het veld: "En het was niet eens zijn beste wedstrijd. Ze spelen als een team en het is fantastisch om uit te kunnen spelen in Italië zonder dat je keeper een redding hoeft te maken."