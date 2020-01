"Ik weet wat mijn rol is bij Ajax, maar ik heb er geen vrede mee"

Ajax wist zich woensdagavond eenvoudig te plaatsen voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker en Naci Ünüvar viel duidelijk op.

De Amsterdammers versloegen in eigen huis Spakenburg met ruime cijfers (7-0), mede door een een benutte penalty van de debuterende Ünüvar. Erik ten Hag is blij voor het zestienjarige toptalent, maar probeert de hype rond de jongeling wel te temperen.

"Natuurlijk is het prachtig om te zien. Het is ook mooi dat ze het hem gunnen", doelt de trainer van onder meer op het feit dat Klaas-Jan Huntelaar de strafschop overliet aan Ünüvar. "Dat zegt ook iets over hoe hij erop staat. Hij is me natuurlijk al een tijdje opgevallen. Het is een ontwapenend jochie, hij is brutaal, een heerlijke voetballer", aldus Ten Hag tegenover FOX Sports.

De coach benadrukt echter dat Ünüvar tijd nodig heeft. "Dat hebben we ook bij Ryan Gravenberch gezien. Het is even ruiken en hij heeft zich even laten gelden en uiteindelijk gaat het erom hoe hij ermee omgaat. Hij moet nog heel veel leren, dat is duidelijk. Maar hij heeft veel kwaliteiten en het is nu zaak om zich verder te ontwikkelen. Dat hij kwaliteit heeft is ontegenzeggelijk."

Ook Siem de Jong liet zich gelden bij de ruime bekerzege. De routinier, die doorgaans weinig speelminuten krijgt bij de hoofdmacht van de Amsterdamse club, wist een hattrick te produceren tegen de amateurs. "Het was weer lekker om te spelen", zegt de dertigjarige middenvelder tegenover de tv-zender. "Als ik de kans krijg, moet ik er staan. Daar ben ik heel erg mee bezig."

De Jong geeft aan dat hij meer wil. "Nee, vrede met mijn rol heb ik niet. Daar ben ik nog iets te jong voor. Ik hoop de komende jaren nog veel wedstrijden te spelen. Voor mij is het zaak om deze momenten te pakken."

"De club heeft stappen gemaakt de laatste jaren. Ik weet wat mijn rol is in het team en ik weet dat ik er hard voor vecht om klaar te zijn voor de momenten dat ik wel de kans krijg."