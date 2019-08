"Ik weet niet of ik na 2 september nog speler ben van PSV"

Voor het eerst sinds de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0 nederlaag) had Jorrit Hendrix donderdag weer een basisplaats bij PSV.

De middenvelder deed 73 minuten mee tijdens de 0-4 overwinning op Apollon Limassol. De kans bestaat dat het zijn laatste optreden was in Eindhovense dienst, geeft Hendrix na afloop toe aan het Eindhovens Dagblad .

"Op dit moment ben ik nog speler van , of ik dat na 2 september nog ben, weet ik ook niet", doelt Hendrix op de deadline van de transfermarkt. "Dat kan zomaar wel, maar ook zomaar niet zo zijn."

Eerder deze zomer stond Hendrix in de belangstelling van , maar de club uit de lijkt de belangstelling op een laag pitje te hebben gezet.

Het was tijdens de warming-up overigens nog maar de vraag of Hendrix zou kunnen meedoen tegen Apollon. Hij had last van zijn knie en trainde donderdag niet mee met de spelersgroep van PSV. Toch bleek Hendrix fit genoeg om mee te doen. Hij nam geen extra risico's, ondanks dat het een van de weinige kansen was om trainer Mark van Bommel te overtuigen.

"Nee, als ik aan had gevoeld dat het niet ging, had ik het niet gedaan. Wat is het dan waard? Er zullen heus nog wel meer kansen komen. Het voelde gewoon goed voor mij om te spelen", aldus Hendrix, die bij de loting van vrijdag hoopt op clubs uit de sterkste competities van Europa. "We zitten waarschijnlijk in het vliegtuig tijdens de loting, als we landen zien we meteen tegen wie we spelen."