"Ik weet niet of het een geschikt team voor Morata is"

Álvaro Morata maakt de verkeerde keuze als hij Chelsea verlaat voor Atlético Madrid, stelt trainer Bernd Schuster.

Morata, zoals onthuld door Goal, zal naar verwachting Stamford Bridge nog deze transferperiode verlaten nadat Chelsea zich op huurbasis verzekerde van Juventus-spits Gonzalo Higuaín.

Chelsea-manager Maurizio Sarri bevestigde deze week dat Morata de club vorige maand informeerde dat hij wilde vertrekken, slechts achttien maanden na zijn komst van Real Madrid voor 66 miljoen euro.

Atlético is getipt om de international van Spanje vast te leggen, maar Schuster, die drie seizoenen voor de Madrilenen speelde, vindt een dergelijke stap onverstandig.

"Ik ben verrast door de komst van Morata bij Atléti", vertelt Schuster in gesprek met Onda Cero. "Ik weet niet of het een geschikt team voor hem is. Ik denk dat Morata het bij het verkeerde eind had om Real te verlaten. Hij had geen geduld."

Real Madrid was donderdag met 4-2 te sterk voor Girona in de heenwedstrijd van de Copa del Rey. Real won dankzij doelpunten van Lucas Vázquez, Karim Benzema en tweemaal Sergio Ramos.





Marcelo, wiens toekomst het onderwerp is geweest van recente speculaties, zette het derde doelpunt van Ramos op nadat hij er niet in slaagde om Antony Lozano van het openingsdoelpunt af te houden in de zevende minuut.

Schuster beschuldigde Marcele er deze week van "gemakkelijk dik" te worden als hij niet speelt, maar de Duitser prijst de impact van de Braziliaanse international.

"Het laten spelen van Marcelo was zeer positief, hoewel hij nog steeds niet honderd procent fit is, wat te zien was bij het eerste doelpunt van Girona. Maar je moet hem minuten laten maken. Hij moet spelen. Hij is een onbetwistbare eerste keus."

Volgens de huidige trainer van Dalian Yifang ondervindt Real de problemen van het vertrek van Cristiano Ronaldo, die afgelopen zomer voor 112 miljoen euro naar Juventus vertrok.

"Wat ze missen bij Real is een speler die 45 tot 50 doelpunten maakt."