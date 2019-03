"Ik weet niet goed waarom Dusan Tadic geen absolute superster is"

Dusan Tadic speelde woensdag de sterren van de hemel tegen Real Madrid en kreeg van het Franse L'Equipe een uiterst zeldzame 10 als rapportcijfer.

Met twee assists en een goal speelde hij een grote rol in de uitschakeling van de Spaanse grootmacht, die op eigen veld met 1-4 werd weggevaagd door Ajax. Zijn voormalig ploeggenoot Tim Sparv genoot thuis voor de buis van het duel. De twee speelden in het verleden samen bij FC Groningen en de Fins international is maar wat trots op de Ajacied.

"Ik zat 's ochtends aan het ontbijt met mijn ploeggenoten van FC Midtjylland en kon trots vertellen dat ik hem ken. 'Wij hebben samengespeeld. Hij is een vriend van mij' vertelde ik ze", meldt de verdedigende middenvelder lachend in gesprek met Goal en SPOX. "Ik ben niet vaak onder de indruk van de werkethiek van een collega, maar Dusan trainde met een hogere intensiteit dan wie ik ooit ben tegengekomen tijdens mijn carrière."

De 32-jarige Fin herinnert zich nog in dat er bij FC Groningen een kleine sportzaal was waar de selectie de krachtoefeningen deed. "Dusan was daar altijd voor én na de training te vinden. Dat werd niet door de club opgelegd, maar het kwam uit hemzelf", aldus Sparv, die ook de voetbalkwaliteiten van zijn voormalig ploeggenoot bij de wereldtop vindt horen.

"Met zijn rug naar de goal is Dusan een van de beste spelers die ik ooit heb gezien. Het maakt niet uit of hij een of meerdere tegenstanders om zich heen heeft. Je kunt hem altijd aanspelen en hij raakt de bal nooit kwijt", verzekert de Fin, die het ook buiten het veld goed met de Serviër kon vinden bij Groningen. "Er zat een Macedonisch restaurant waar Dusan graag kwam met Tim Matavz en af en toe ging ik ook mee. Tijdens die uren heb ik hem leren kennen als een heel sociale, nuchtere, spraakzame en positieve jongen."

Dat Tadic op zijn dertigste alleen voor Vojvodina, FC Groningen, FC Twente, Southampton en Ajax heeft gespeeld, vindt Sparv eigenlijk onbegrijpelijk. "Ik weet niet goed waarom hij geen absolute superster is; waarom hij die laatste stap niet heeft gemaakt. Hij heeft een sleutelrol bij welke club hij ook speelt en is altijd betrokken bij veel goals." Bij Ajax staat de teller van de 61-voudig Servisch international na veertig officiële wedstrijden op 26 goals en 14 assists.