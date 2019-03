"Ik was verrast dat hij speelde bij Arsenal, hij is de koning van de blunders"

Arsenal nam het zaterdag op tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur en het duel eindigde na goals van Aaron Ramsey en Harry Kane in een 1-1 gelijkspel.

"Ik was verrast dat Mustafi speelde, aangezien hij toch de koning van de blunders is. Hoewel het natuurlijk geen penalty had moeten zijn omdat Kane buitenspel stond, was het wel Mustafi die de strafschop weggaf", reageerde de voormalige middenvelder van de Gunners na afloop van de North London derby bij RMC Sport.



Pierre-Emerick Aubameyang liet in de slotfase nog een kans liggen om zijn ploeg van elf meter aan de overwinning te helpen, waardoor Arsenal Tottenham tot op een punt genaderd zou zijn. De Gabonees kwam met nog een dik halfuur te gaan in de ploeg voor Alexandre Lacazette, die niet tevreden was met de wissel: "Unai Emery stuurt het schip goed, maar er zijn een aantal dingen in zijn managementstijl die mij zorgen baren. Ik hoop dat ik het mis heb", zegt Petit daarover.



Arsenal had het duel ook kunnen winnen als Kane voordat hij de strafschop benutte teruggefloten was wegens buitenspel. Het lijkt Petit dan ook een goede zaak dat de VAR aankomend seizen zijn intrede zal doen in de Premier League: "De scheidsrechters lieten hun persoonlijkheid zien, maar dat was niet genoeg om de beste beslissing te nemen in het strafschopgebied. Voor henzelf niet en voor ons ook niet. Ik denk dat VAR hen zal helpen om in wedstrijden als deze de beste keuze te maken."