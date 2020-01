"Ik was stiekem al aan het kijken of Feyenoord mij niet kon verhuren"

Luis Sinisterra kwam in de zomer van 2018 met hoge verwachtingen binnen bij Feyenoord.

Onder trainer Giovanni van Bronckhorst slaagde de Colombiaan er echter niet in om een basisplaats te veroveren en in zijn eerste seizoen in de kwam hij niet verder dan vijf korte invalbeurten. In de huidige voetbaljaargang wist hij, de inmiddels vertrokken, trainer Jaap Stam wel te overtuigen en inmiddels ziet de toekomst er veel rooskleuriger uit voor Sinisterra.

"Hij vond dat ik er nog niet klaar voor was. Stam zag het wel meteen in me zitten", blikt hij in gesprek met Voetbal International terug op het seizoen dat hij samenwerkte met Van Bronckhorst. "Jaap is voor mij een belangrijk persoon geweest. Je bent in het leven altijd afhankelijk van kansen en hij gaf me die. Precies op het goede moment."

Sinisterra dacht voor de komst van Stam zelfs al aan een vertrek uit De Kuip, aangezien hij niet nog een jaar op de bank wilde zitten: "Ik was daarom stiekem al aan het kijken of ik niet kon worden verhuurd, ofzo. Ik wilde serieus genomen worden. Stam maakte me belangrijk, dat dat plan kon de ijskast in."

Eind oktober kwam er na een paar maanden echter alweer een einde aan het dienstverband van Stam bij en dat besluit kwam hard aan bij Sinisterra.

"Eindelijk een trainer die het in me zag zitten, ging-ie al na een paar maanden weg." De aanvaller is Stam dan ook 'eeuwig dankbaar' en geeft aan dat de oud-verdediger hem enorm geholpen heeft. "Ik hoop hem in de toekomst ooit weer een keer tegen te komen. Gelukkig ziet Dick Advocaat het ook in me zitten."