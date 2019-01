"Ik was heel gelukkig toen Ted van Leeuwen me naar Nederland wilde halen"

Jonathan Reis baalt flink dat zijn terugkeer in Nederland afgelopen zomer niet doorging. De Braziliaan was in beeld bij FC Twente.

De oud-speler van PSV en Vitesse had zeker oren naar een terugkeer in Nederland. Van een transfer kwam het echter niet, omdat hij niet in aanmerking kwam voor een werkvergunning. In gesprek met VICE Sports spreekt Reis zijn teleurstelling uit.



Sinds januari 2016 speelt de aanvaller voor Hokkaido Consadole Sapporo in de Japanse J-League. Hij legt uit dat die competitie internationaal laag staat aangeschreven, met een 61ste plek op de ranglijst van de FIFA, en dat hij daarom geen werkvergunning kon bemachtigen. Spelers die niet afkomstig zijn uit de EU, moeten immers international zijn 'of uit een competitie komen die gelijkwaardig aan die van Nederland wordt geschat', aldus Reis.



"Zo'n competitie moet in de top veertig van de FIFA staan en die van Japan viel daar helaas buiten. Omdat ik ook geen international ben geweest, kwam ik dus niet in aanmerking voor een werkvergunning", vertelt de aanvaller. Hij waardeert de interesse van FC Twente en was 'heel gelukkig' toen hij van technisch directeur Ted van Leeuwen hoorde dat de club hem graag naar Nederland wilde halen. "Dus toen hij uiteindelijk vertelde dat het door die regels niet door kon gaan, was de teleurstelling des te groter."



Reis bestempelt Nederland als zijn 'tweede thuis'. Hij erkent dat hij er 'veel misdaan' heeft; zo werd hij in januari 2010 op staande voet ontslagen door PSV vanwege het gebruik van cocaïne. "Ik was jong toen", blikt Reis terug. Hij had Nederland graag opnieuw zijn voetbalkwaliteiten willen laten zien. "Ik vind het echt jammer. Mijn vrouw en ik hebben het er nog vaak over, maar er was niks aan te doen."