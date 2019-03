"Ik was dol op de stijl van Wenger" - Piatek adoreerde Arsenal, Henry en Bergkamp als kind

De international van Polen is dit seizoen uitgegroeid tot een ster in de Serie A, maar als kind had hij de droom om in de Premier League te schitteren

-spits Krzysztof Piatek heeft in gesprek met Tuttosport aangegeven dat hij als kind idolaat was van . Vooral de stijl van toenmalig trainer Arsène Wenger en het aanvalsspel van Thierry Henry en Dennis Bergkamp sprak tot de verbeelding bij de Pool.

De goaltjesdief droomde ervan om ooit in de voetsporen te treden van zijn Premier League-idolen. Tot dusverre is het daar echter nog niet van gekomen, daar hij momenteel in Italië voetbalt en daar meestrijdt om de topscorerstitel. Toch heeft hij er in een vraaggesprek geen enkele moeite mee om zijn voorliefde voor Arsenal te bevestigen.

"Als kind was ik fan van die club. Ik hield van de stijl van Wenger en bewonderde spelers als Henry en Bergkamp", aldus de 23-jarige spits, die nu zelf is uitgegroeid tot een ster. Afgelopen zomer werd hij aangetrokken door Genoa en binnen zes maanden was AC Milan al dusdanig overtuigd dat hij in januari voor een veelvoud naar San Siro werd gehaald.

Bij de middenmoter maakte hij 19 goals in 21 wedstrijden en bij i Rossoneri staat de teller inmiddels ook alweer op acht treffers na negen duels. Elke goal wordt uitbundig gevierd met vingers die een afgaand geweer nabootsen. Dat levert hem de bijnaam Il Pistolero op. "Ik vierde het ooit zo en sinds dat moment is het zo gebleven. Het brengt me geluk, dus ik ga het niet veranderen", aldus Piatek

"Ik zie dat mensen in Italië helemaal uit hun dak gaan als ik dat doe. Ik had het geweldig naar mijn zin bij Genoa. Ik hield van de zee. Het weer was goed en de keuken uitstekend", besluit de man die voor 35 miljoen euro naar Milaan trok. Zijn prijskaartje valt nu ongetwijfeld nog duurder uit, dus het is de vraag of hij van Arsenal ooit de kans gaat krijgen om in de voetsporen van Henry en Bergkamp te treden.