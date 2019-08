"Ik vroeg me af of ze hem bij Ajax wel moesten laten gaan"

Het Eredivisie-seizoen gaat dit weekend van start en Arno Vermeulen, Jan Roelfs en Jeroen Stekelenburg blikken vooruit op de website van de NOS.

De commentatoren verwachten dat kampioen wordt, maar denken anders over welke speler de show gaat stelen in de nieuwe voetbaljaargang. "Azor Matusiwa van ", laat Vermeulen weten.

Matusiwa werd opgeleid bij Ajax en debuteerde in het eerste elftal. Toch bleef een definitieve doorbraak uit. Hij werd verhuurd aan en maakte deze zomer definitief de overstap naar FC Groningen.

"Ik vroeg me af of ze hem bij Ajax wel moesten laten gaan. Hij is een type voetballer die ze kunnen gebruiken. Een verdedigende middenvelder die een bal kan veroveren. Daar hebben ze jarenlang wel een beetje een gebrek aan gehad op bepaalde momenten", aldus Vermeulen.

"Maar Ajax vindt hem niet goed genoeg, dat kan. Ik vond hem bij vlagen een heel goede indruk maken bij De Graafschap en zie er veel potentie in", aldus de commentator.

Roelfs heeft hoge verwachtingen van Malen. "Ik vond hem vorig seizoen al goed bij en in de drie wedstrijden die ik tot nu toe heb gezien was hij opnieuw sterk. Hij was dreigend tegen Ajax en ook tegen Basel goed", vertelt hij.

"Als ik Ajax was, zou ik eerder voor Malen gaan dan voor Steven Bergwijn. Ik vind hem nu al beter en hij beschikt over een contract dat volgend jaar afloopt. Hij heeft een verleden bij Ajax en hij zou zich in de echt verder kunnen ontwikkelen."

Stekelenburg denkt dat dit het seizoen wordt van Ajax-spits Kasper Dolberg. "Ik weet niet wat hij van de zomer heeft gedaan, maar hij ziet er een stuk frisser en scherper uit. Het is natuurlijk geen onbekende speler, maar hij moet het wel laten zien dit jaar. Als hij nog een slecht jaar draait, kan hij zomaar verdwenen zijn."

Het seizoen wordt vrijdagavond officieel afgetrapt door en .