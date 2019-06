"Ik vond het niet netjes dat Ajax zich niet aan de afspraken hield"

Marko Pantelic heeft nog steeds gemengde gevoelens over zijn vertrek bij Ajax.

Pantelic speelde slechts een seizoen in het shirt van , maar groeide desondanks uit tot een lieveling van het Amsterdamse publiek. De Servische aanvaller maakte 21 doelpunten in het seizoen 2009/10.



"Ik heb in alle wedstrijden die ik speelde voor Ajax alles gegeven en ook meer dan twintig doelpunten gemaakt", tekent ELF Voetbal op uit de mond van Pantelic. "Mijn afspraak met Ajax was dat ik een contract voor vier jaar kon tekenen als iedereen na het seizoen tevreden zou zijn over de samenwerking. Ik zou een van de leiders worden en de jonge gasten met mijn ervaring helpen bij hun ontwikkeling."



De technische leiding van Ajax had echter andere plannen. "Ze wilden de voorwaarden voor een nieuw contract veranderen. Ik vond het niet netjes dat Ajax zich niet aan de afspraken hield. Ik ben iemand die zich aan zijn woord houdt en dat verwacht ik ook van anderen als je een deal maakt. Zo ben ik opgevoed", aldus Pantelic, die met Ajax de veroverde.



Olympiacos werd de nieuwe werkgever van Pantelic, die na vier seizoenen in Griekenland een punt achter zijn loopbaan zette. "Het is niet zo dat ik boos ben op het management dat toen bij Ajax zat, maar het is jammer dat het zo is gelopen", zo besluit de voormalig Ajacied, die ook nog voor onder meer Paris Saint-Germain, en uitkwam.