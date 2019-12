"Ik voelde me niet happy in de rol die ik bij Oranje moest vervullen"

Het Nederlands elftal plaatste zich onlangs na twee gemiste eindtoernooien op rij voor het EK van volgend jaar.

Assistent-bondscoach Kees van Wonderen zal echter niet van de partij zijn op dat toernooi. De KNVB maakte dinsdag namelijk bekend dat hij per direct vertrek bij Oranje.

De assistent van Ronald Koeman had het gevoel 'zijn ei niet kwijt te kunnen' bij de nationale ploeg. "Natuurlijk is het jammer. Je wil het liefst de klus afmaken en onderdeel zijn van een groot toernooi."

"Maar ik voelde me niet happy in de rol die ik moest vervullen en als je je niet senang voelt dan functioneer je ook niet goed", legt hij uit in gesprek met De Telegraaf.

De oud-verdediger geeft aan tot dit besluit te zijn gekomen met zijn eigen bestwil en dat van de spelersgroep in gedachten: "Dan kan ik wel doorgaan, maar daar heeft dan niemand iets aan."

De oud-verdediger beschikt over het hoogste trainersdiploma en lijkt in de toekomst op eigen benen te willen staan: "Dat is zeker een optie voor me. Ik heb die diploma's niet voor niets gehaald."

"Ik zie het zeker zitten om zelf het proces te gaan begeleiden, een speelwijze neer te gaan zetten en leiding te geven aan een team", gaat hij verder.

, en namen onlangs afscheid van hun trainers, maar dit is volgens Van Wonderen niet van invloed geweest op zijn beslissing. Hij geeft aan nog geen contact te hebben gehad met een club.

"Het lijkt me niet ideaal om lopende het seizoen ergens in te stappen, waar van alles aan de hand is, maar ik sluit niks uit. Uiteindelijk gaat het erom, dat ik ergens een goed gevoel bij moet hebben."