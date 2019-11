"Ik voel me op dit moment hetzelfde, Barcelona heeft mijn bal afgepakt"

Ivan Rakitic was in de afgelopen seizoenen een gewaardeerde kracht bij Barcelona.

In de huidige voetbaljaargang maakte hij echter nog geen enkele keer de negentig minuten vol in LaLiga. De Kroaat ondervindt concurrentie van onder meer Frenkie de Jong, Arthur en Sergio Busquets en komt daardoor minder in de plannen van trainer Ernesto Valverde voor. Dinsdagavond gaat hij in Universo Valdano van Movistar dieper in op zijn huidige situatie.

"Hoe kan iemand hiervan genieten, je wil voetballen. Ik heb het al vaker gezegd: hoe denk je dat mijn dochtertje zich voelt als haar speelgoed afgepakt wordt? Dan wordt ze verdrietig. Ik voel me hetzelfde, heeft mijn bal afgepakt. Daar ben ik verdrietig over", laat de middenvelder weten.

Rakitic streek in de zomer van 2014 neer bij Barcelona en speelde sindsdien een kleine driehonderd wedstrijden namens de Catalanen. Ruim twee jaar geleden verlengde hij zijn contract tot de zomer van 2021: "Ik begrijp en respecteer de beslissingen van de coach, van de club of wat dan ook."

"Ik heb de afgelopen vijf jaar veel gegeven en ik wil er ook van blijven genieten. Ik ben 31 jaar oud, geen 38, ik voel me nog steeds alsof ik op mijn top zit."

De middenvelder heeft er geen moeite mee om zijn situatie bespreekbaar te maken: "Ik houd ervan om mijn gevoelens te tonen. Het is voor mij geen probleem om te huilen en als er iets te vieren is doe ik dat ook."