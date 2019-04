"Ik vind wel dat hij er bij Ajax direct moet staan voor die prijs"

Razvan Marin groeide recent uit tot de eerste aankoop van Ajax voor komend seizoen.

Met een transfersom van 12,5 miljoen euro is de middenvelder van ook meteen een van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis van de Amsterdammers. Alleen Daley Blind, Miralem Sulejmani en David Neres vielen voor duurder uit, inclusief variabele clausules. Volgens Belgisch voetbalcommentator Filip Joos gaan de vergelijkingen tussen Marin en de naar vertrekkende Frenkie de Jong volledig mank.

"Als je puur naar goals en assists gaat kijken, zou het mij niet verbazen als Marin De Jong gaat overvleugelen", voorziet Joos vrijdag in gesprek met de NOS . "Maar het oogstrelende van Frenkie, het gemak van ergens uitdraaien en een oplossing vinden, dat heeft Marin minder." Marin is meer een man van de beslissende pass of iemand die zelf een goal maakt, een voetballer met scorend vermogen. Hij zal volgens de voetbalcommentator niet zo snel volledig overspeeld worden, zoals De Jong in de eerste helft van de interland tussen Nederland en Duitsland. "Door die ondergrens zal Marin niet zakken."



"Maar hij zal de bovengrens van Frenkie ook niet halen", benadrukt Joos, die de Roemeen 'meer een type-Edgar Davids' vindt. "Niet een man van veel hoogstandjes, maar zijn functionele techniek is meer dan behoorlijk." De Belg vindt de transfersom 'een stevig bedrag' voor een voetballer uit de Belgische competitie. "Kevin De Bruyne is destijds voor minder weggegaan, hè. Maar je haalt een goede speler tegenwoordig niet meer zomaar uit België", doelt hij op de transfer van de middenvelder in 2012, voor acht miljoen euro van KRC Genk naar .



"Dat komt door de grote transfers van bijvoorbeeld De Bruyne, Thibaut Courtois en Eden Hazard en heeft ook te maken met de prestaties van de nationale ploeg. Dat straalt af op onze competitie. Maar ik vind wel dat Marin er bij Ajax direct moet staan voor die prijs. En dat verwacht ik ook wel." Joos verzekert dat de middenvelder 'geen mannetje met maniertjes' is. "Hij zal niet in de media verschijnen omdat hij zes vriendinnen heeft gedumpt of 25 nieuwe tattoos heeft laten zetten. Hij heeft wat dat betreft een soort soberheid over zich. Echt een trouwe soldaat voor je club."