"Ik vind het erg voor mijn team, voor Feyenoord en voor de fans"

Feyenoord accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB inzake de rode kaart van Nicolai Jörgensen tegen Heracles Almelo.

De aanvaller moet een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, uitzitten na het natrappen van Tim Breukers. Dat betekent dat de Deen de belangrijke thuiswedstrijd tegen nummer vier moet missen, evenals het bezoek aan hekkensluiter .



"De fout die ik zaterdagavond tegen Heracles heb gemaakt, maak ik maar één keer in mijn leven. Ik heb er echt spijt van en vind het erg voor mijn team, voor de club en voor de supporters", zegt Jörgensen dinsdag in De Telegraaf . "Dat gevoel had ik al toen het gebeurde, maar ik vind het ook goed om dit uit te spreken."



liet ook weten dat Jörgensen bovendien beboet is. Jordy Clasie heeft eveneens een geldstraf opgelegd gekregen. De middenvelder maakte tegen Heracles veel misbaar toen hij een kwartier voor tijd plaats moest maken voor Robin van Persie. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet na de wedstrijd al weten niet blij te zijn met de reactie van zijn middenvelder: "Jordy vertoonde daarmee ongepast gedrag."



Jörgensen kan nog in actie komen tegen (uit) en (thuis). Feyenoord bezet momenteel de derde plek in de en de voorsprong op AZ bedraagt vier punten.