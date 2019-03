"Ik verwacht niet dat we op korte termijn een speler uit Zuid-Amerika halen"

Ajax en PSV hebben de afgelopen jaren geregeld in Zuid-Amerika gewinkeld en ook Feyenoord pikte afgelopen zomer met Luis Sinisterra een Colombiaan op.

Nummer vier van de Eredivisie AZ heeft op dit moment echter geen Zuid-Amerikaanse spelers onder contract staan en directeur voetbalzaken Max Huiberts denkt niet dat hier snel verandering in gaat komen. "Op dit moment verwacht ik niet dat we op korte termijn een speler uit Zuid-Amerika zullen aantrekken”", steekt Huiberts van wal na een vraag op de officiële website van zijn club.

De sportbestuurder geeft aan dat er in eerste instantie altijd wordt gekeken naar spelers uit de eigen opleiding: "Vervolgens richten we ons op spelers uit de Europese competities, dat is het scoutingsgebied van AZ. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat er voor AZ voldoende goede en nog haalbare spelers aanwezig zijn in deze Europese competities”, vervolgt hij zijn verhaal.

Huiberts geeft wel aan dat AZ de jeugdselecties van de Zuid-Amerikaanse landen goed in de gaten houdt en dat scouts van de Alkmaarders ook dit jaar weer aanwezig zullen zijn tijdens een aantal jeugdkampioenschappen op het continent. Het halen van spelers uit Zuid-Amerika brengt echter ook zijn eigen moeilijkheden en uitdagingen met zich mee: "Het is zo dat er voor een 'niet EU-speler' een fors salaris betaald dient te worden. Dat heeft te maken met de Nederlandse regelgeving dat de minimale salariseisen hoger liggen dan van Europese spelers. Die regel is in het leven geroepen om de Nederlandse markt te beschermen."