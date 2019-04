"Ik verwacht dat het tegen Barcelona weer zo'n avond wordt voor Liverpool"

De ontmoeting tussen Barcelona en Liverpool in de halve finale van de Champions League roept speciale gevoelens op bij Boudewijn Zenden.

De oud- 'er, tegenwoordig als spitsentrainer werkzaam in Eindhoven, diende beide clubs en volgt de verrichtingen van de Europese grootmachten nog steeds op de voet. De eerste ontmoeting vindt woensdagavond plaats in het Camp Nou.

"Dat belooft een mooie clash te worden tussen twee clubs met heel verschillende voetbalstijlen", voorspelt de oud-international van het in een vooruitblik met De Telegraaf . "Ik verwacht veel goals, want zowel als speelt heel aanvallend." The Reds wonnen afgelopen vrijdag met ruime cijfers van (5-0). Barcelona versloeg met minimale cijfers (1-0) en kroonde zich daarmee tot kampioen van Spanje.



Zenden weet hoe het voelt om een -finale te verliezen. Hij had een basisplaats in de eindstrijd van 2007, toen Liverpool werd verslagen door (2-1), ondanks een treffer van Dirk Kuyt. "Finales speel je om te winnen. Daarom is mijn mooiste Europese herinnering met Liverpool de thuiswedstrijd tegen in de halve finale dat seizoen. Europese avonden op Anfield kunnen heel bijzonder zijn. Dat was zo'n bijzondere avond en ik verwacht dat het tegen Barcelona weer zo'n avond wordt."



Kuyt en Zenden droegen destijds het shirt van de titelkandidaat uit Engeland. Nu zijn dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Met name Van Dijk wordt op handen gedragen in Liverpool. "Het is geweldig wat hij laat zien", jubelt Zenden. "Hij is niet voor niets gekozen tot Speler van het Jaar in Engeland. Hij is een leider pur sang, die onverzettelijkheid uitstraalt en voorop gaat in de strijd. Daarnaast is hij ook aanvallend heel belangrijk. Hij is enorm sterk in de lucht en pikt zijn goals mee. Ook Georginio Wijnaldum doet het heel goed. Ik snap wel waarom manager Jürgen Klopp hem in de belangrijke wedstrijden altijd opstelt. Hij is een slimme speler met veel ervaring, die belangrijk is voor het elftal."