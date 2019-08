"Ik vertelde hem dat het onmogelijk was om Ribéry binnen te halen"

Franck Ribéry tekende woensdag een tweejarig contract bij Fiorentina.

De 36-jarige aanvaller werd donderdagmiddag officieel gepresenteerd aan pers en publiek. Daniele Pradé, sportief directeur van la Viola , hield het twee maanden geleden niet voor mogelijk dat Ribéry ooit bij zou belanden.

"Het begon rond 20 juni, toen ik een afspraak had met Luca Toni (oud-ploeggenoot van Ribéry bij , red.)", laat Pradé donderdag optekenen door de Italiaanse media bij de officiële presentatie van Ribéry. "Ik zei toen tegen Luca dat we Florence op voetbalgebied uit de depressie moesten halen. De stad had in mijn optiek een opkikker nodig."

"Luca zei toen: 'Dan moet je Ribéry halen'. Ik vertelde hem dat hij niet zo gek moest doen, want dat zou onmogelijk zijn", blikt Pradé terug op het gesprek met de oud-aanvaller.

Desondanks werden door gezamenlijke connecties de eerste contacten gelegd. "Ik kwam in contact met Franck en was op slag verliefd op hem. Het is een geweldige kerel die zoveel warmte uitstraalt."

"Franck heeft karakter, een winnaarsmentaliteit, een professionele instelling en charisma. Ik weet zeker dat zijn enthousiasme overslaat op de overige spelers van Fiorentina. Daarom hebben we Ribéry ook gecontracteerd", aldus Pradé. Het is nog niet bekend of Ribéry zaterdag al zijn debuut maakt voor Fiorentina in de thuiswedstrijd tegen .