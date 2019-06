"Ik val sowieso wel op, ik ben de enige die met veel make-up speelt"

Voor het Nederlands dameselftal gaat het WK in Frankrijk dinsdagmiddag officieel van start met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

Shanice van de Sanden is een van de opvallendste speelsters van de . De 26-jarige buitenspeelster is in Frankrijk actief bij , op dit moment de dominantste club in het Europese vrouwenvoetbal, en staat tevens regelmatig in de schijnwerpers vanwege haar flamboyante uitstraling.



Van de Sanden koos vlak voor het WK plots voor een nieuw kapsel, een zogenaamde pantercoupe. Het leverde haar de nodige reacties op, geeft zij toe tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik heb vooral heel veel positieve reacties gehad, maar er zijn ook mensen die zeggen: kijk dat nou. Doet ze zeker om aandacht te krijgen. Nee joh. Ik dacht gewoon: het WK begint dus ik doe iets speciaals. Dit vind ik gewoon mooi. Dit is wie ik ben. Ik houd van aparte dingen. Ik heb roze haar gehad. Paars, blond en nu dit."



De aanvalster is zich er bewust van dat zij meer dan andere speelsters in de schijnwerpers staat. "Ik val sowieso wel op. Ik ben de enige speelster ter wereld die met veel make-up speelt. Ik vind het helemaal niet erg als ik aandacht krijg. Ik kan daar wel van genieten en haal er juist extra energie uit. Dat had ik eerder nooit gehad, maar ik ben blij toe dat ik niet verkramp."



Nederland wordt als Europees kampioen beschouwd een van de titelfavorieten op het WK. "De term 'wereldkampioen' is geen verboden woord hoor", zegt Van de Sanden. "Natuurlijk wil je als topsporter het allerhoogste bereiken. Hier dus ook, maar we hebben eerst alle energie nodig voor de groepsfase."