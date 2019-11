"Ik sta onder contract bij Ajax, maar blijf hier niet de rest van mijn leven"

André Onana blonk dinsdagavond op Stamford Bridge uit namens Ajax in het Champions League-duel met Chelsea (4-4).

De doelman uit Kameroen moest weliswaar viermaal vissen, maar maakte met enkele knappe reddingen ook veel indruk. Een dag later geeft Onana in gesprek met de BBC aan de Premier League als een interessante stap hogerop te beschouwen.

Ofschoon het contract van de keeper bij nog doorloopt tot de zomer van 2022, lijkt het op dit moment onwaarschijnlijk dat hij na dit seizoen nog actief is in Amsterdam. Onana is bezig aan een ijzersterk seizoen en zou inmiddels serieus in de belangstelling staan van Paris Saint-Germain, en , meldde De Telegraaf maandag.

"De competitie in Engeland is sterk en iedereen wil er spelen, maar je moet wel de kans krijgen. De Premier League is niet voor iedereen weggelegd, maar we zullen zien wat de toekomst brengt", laat de Ajax-goalie optekenen.

Onana is wel duidelijk over zijn sportieve toekomst: hij is tevreden bij Ajax, maar wenst vroeg of laat hoe dan ook te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. "Op dit moment sta ik onder contract bij Ajax en ben ik blij om de eerste keeper te zijn. Maar het is altijd belangrijk voor mij om me te blijven ontwikkelen. Ik blijf niet de rest van mijn leven bij Ajax."

"Maar op dit moment ben ik volledig gefocust. Laten we dat zo houden. Ik ben blij om voor Ajax te spelen. Ik ben blij om voor een grote club te spelen, maar we zullen zien wat er aan het einde van dit seizoen gebeurt", aldus Onana, die besluit door te stellen dat 'iedereen in de Premier League wil spelen'. "Maar je moet wel de kans krijgen", voegt hij er opnieuw aan toe.