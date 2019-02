"Ik snap wel waarom ze mij Kanté noemen, qua speelstijl lijken we op elkaar"

Azor Matusiwa is er razendsnel in geslaagd om de harten van de fans van De Graafschap te veroveren. Hij wordt er zelfs vergeleken met een wereldster.

De Superboeren huren de twintigjarige middenvelder tot het einde van het seizoen van Ajax. Vanwege zijn spel wordt hij in Doetinchem al vergeleken met N’Golo Kanté, de Franse middenvelder van Chelsea.

"Ik snap wel waarom ze mij Kanté noemen. Qua speelstijl lijken we op elkaar. Maar ik ben nog lang niet van zijn niveau. Ik voetbal bij De Graafschap en moet nog grote stappen zetten", zegt Matusiwa in gesprek met de Gelderlander . Hij merkt dat er bij De Graafschap hele andere dingen gevraagd worden dan bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep. "Heel anders dan ik bij Ajax gewend was. Maar dit voetbal past wel bij me. Ik ben een bijtertje."



"Ik moet voor extra gif zorgen, de ploeg aan het voetballen brengen. Nog lang niet alles gaat goed. Maar ik doe er alles aan om de club te helpen om in de eredivisie te blijven", gaat de middenvelder verder. De Graafschap wist direct na de winterstop met 5-1 te winnen van Fortuna Sittard, maar vorig weekeinde gingen de Superboeren met 2-0 onderuit op bezoek bij Excelsior. Vrijdagavond wacht de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, momenteel de voornaamste concurrent in de strijd om directe degradatie.



"Wij moeten winnen, ten koste van alles. Ik heb veel vertrouwen in de ploeg. In de vorige thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard hebben we laten zien hoe goed we kunnen voetballen", stelt Matusiwa. Hij valt in de smaak bij de aanhang van De Graafschap, zo merkte hij na de wedstrijd tegen Fortuna. "Er waren heel veel mensen die met mij op de foto wilden. Ik kwam als laatste het veld af."