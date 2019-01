"Ik sluit niets uit deze winterstop, maar mijn focus ligt op Feyenoord"

Jeremiah St. Juste speelt pas anderhalf jaar voor Feyenoord, maar er zou deze maand een eind kunnen komen aan het dienstverband van de verdediger.

Zenit Sint-Petersburg, Shakhtar Donetsk en Napoli zouden namelijk op de diensten van de geboren Groninger azen, al is St. Juste naar eigen zeggen niet zo bezig met alle geruchten.

"Daar denk ik niet over na. Het zijn speculaties en daar denk ik niet over na. Mijn toekomst ligt nu hier, de komende wedstrijden, de komende periode en het komende halfjaar in ieder geval", is hij in eerste instantie stellig tegenover RTV Rijnmond . De 22-jarige verdediger wil de deur voor een transfer echter niet helemaal sluiten: "Ik sluit niet uit deze winterstop, maar mijn focus ligt nu op Feyenoord."



St. Juste kende door blessures aan zijn schouder en heup en een vroege rode kaart tegen Ajax in de Klassieker een turbulente eerste seizoenshelft en hoopt dat hij in het restant van de voetbaljaargang in rustiger vaarwater kan blijven: "Dat is vervelend, maar ik focus mij nu op de tweede helft van het seizoen. Ik ben nu fit en ik heb hard getraind in de vakantie. Ik ben klaar voor de tweede competitiehelft."



De negenvoudig international van Jong Oranje werd in eerste instantie als centrale verdediger door Feyenoord opgepikt bij sc Heerenveen. Tegenwoordig speelt hij echter vaker op de rechtsbackpositie dan in het hart van de verdediging: "Ik heb er even aan moeten wennen, er wordt natuurlijk iets anders van je gevraagd. Maar ik denk dat ik me op een gegeven moment goed heb aangepast en dat het wel meer een positie voor mij is geworden. Ik ben ook wel blij dat ik daar speel. Op welke positie ik me moet gaan richten weet ik niet, ik vind dat ik op allebei de posities goed uit de voeten kan. Nu speel ik rechtsback dus daar focus ik me op."