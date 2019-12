"Ik noemde Zlatan een waardeloze aanvaller, hij keek me aan en zei niets"

Mike Maignan verdedigt tegenwoordig de kleuren van Lille OSC, maar de doelman genoot zijn opleiding bij Paris Saint-Germain.

In zijn jaren in de jeugdafdeling van de Parijse club kreeg de sluitpost te maken met Zlatan Ibrahimovic en Maignan was ondanks zijn jeugdige leeftijd bepaald niet onder de indruk van de gelouterde superster uit Zweden.

Maignan, die bij nooit doorbrak en in 2015 naar vertrok, heeft ook geen contact meer met Ibrahimovic. "Maar ik mag hem nog steeds graag", benadrukt de 24-jarige keeper in gesprek met France Football. "Hij is namelijk eerlijk en zegt dingen altijd recht in je gezicht. Maar je moet aan de andere kant wel voorzichtig zijn als je met hem praat en niet proberen om perfect te zijn."

"Hij ging een keer tegen mij tekeer en ik diende hem van repliek", vervolgt Maignan, die dit seizoen met Lille in de tweemaal verloor van . "Sommige mensen vonden het niet normaal, omdat ik destijds pas zeventien jaar oud was. Maar ik kende geen enkele twijfel."

"Zlatan was aan het afronden op doel en de bal ging met vierhonderd kilometer per uur langs mij heen! Zelfs Gianluigi Buffon en Júlio César hadden die ballen niet tegen kunnen houden."

"Zlatan zei tegen mij: 'Je bent een waardeloze doelman'. Dat voelde voor mij absoluut niet goed. Hij probeerde het daarna weer, maar ditmaal hield ik zijn schot tegen. Ik zei gelijk: 'Je bent een waardeloze aanvaller'. Hij keek mij aan en zei verder niets", aldus Maignan, die na de training in de kleedkamer apart werd genomen door Ibrahimovic.

"Hij vertelde me dat het oké was, dat hij respect had voor wat ik had gedaan en mijn persoonlijkheid wel kon waarderen. Ik hield toen al van hem, maar vanaf dat moment werd mijn waardering alleen maar groter."

Ibrahimovic, die onlangs bij Los Angeles Galaxy vertrok, lijkt klaar te zijn voor een terugkeer in de , met als een belangrijke gegadigde.