"Ik? Naar Bayern? Je zal mij nooit in het shirt van Bayern zien"

Marco Reus is sinds de zomer van 2012 actief voor Borussia Dortmund, nadat de aanvallende middenvelder overkwam van Borussia Mönchengladbach.

De Duitser is een gewaardeerde kracht in het Signal Iduna Park en hij sluit dan ook uit dat hij ooit de overstap naar concurrent Bayern München gaat maken.

Verschillende topspelers hebben in de loop der jaren BVB ingeruild voor Bayern, maar Reus stelt dat dit geen optie voor hem is. "Ik? Naar Bayern? Je zal mij nooit in het shirt van Bayern zien, dat beloof ik", zegt de routinier in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung . De 29-jarige international benadrukt dat hij ook al een bepaalde leeftijd heeft bereikt.



"Ik ben ook al bijna dertig jaar en Bayern wil de selectie juist verjongen." Reus staat momenteel met Dortmund op de eerste plek in de Bundesliga met 45 punten uit 18 wedstrijden. Bayern is de naaste belager van de ploeg van Lucien Favre en heeft momenteel 39 punten verzameld. Reus hoopt dat Dortmund de voorsprong op Bayern kan behouden.



"We hebben het in eigen hand. We moeten iedere wedstrijd beschouwen als het eerste duel van het seizoen en dan maken wij een kans op het kampioenschap", besluit de 37-voudig international, die nog tot medio 2023 vastligt bij de koploper. Tot op heden heeft Reus 110 keer gescoord en 69 keer een medespeler in stelling gebracht in 228 wedstrijden voor Dortmund.