"Ik moet Real Madrid respecteren, maar ik zie mezelf hier langer blijven"

Chelsea heeft Mateo Kovacic dit seizoen gehuurd van Real Madrid.

Het is voorlopig nog onduidelijk of the Blues van plan zijn om de Kroatische middenvelder definitief over te nemen van de Spaanse topclub. Kovacic vertelt in gesprek met Sky Sports dat hij openstaat voor een langer verblijf in Londen.

"De stap die ik afgelopen zomer heb gezet, is de belangrijkste in mijn carrière tot dusver. Ik wilde heel graag aan Chelsea verhuurd worden, dus ik ben beide clubs enorm dankbaar. Ik geniet enorm van mijn tijd hier, heb het naar mijn zin. De stad is geweldig, deze club hoort bij de wereldtop en mijn ploeggenoten zijn fantastisch", aldus Kovacic, die dit seizoen tot dusver 22 wedstrijden speelde, waarin hij goed was voor 1 assist.



"Ik moet mijn vorige club Real Madrid respecteren, maar ik zie mezelf hier langer blijven. Bij Real heb ik nog een contract, dus daar moet ik respect voor tonen. Voor nu is het zaak om iedere dag alles te geven", vervolgt de Kroatische middenvelder. Bij Chelsea speelt Kovacic samen met Eden Hazard, die de afgelopen maanden meer dan eens in verband gebracht werd met een overstap naar de Koninklijke .



"Ik vind hem een waanzinnig goede speler. Ik wist eigenlijk niet dat hij zo goed was, hij kan moeiteloos bij de beste drie spelers ter wereld horen. Hij heeft me weleens naar Real gevraagd. Maar we zijn volledig gefocust om hier een goed en succesvol seizoen te draaien. Hij laat geweldige dingen bij Chelsea zien", besluit Kovacic, die eerder voor Dinamo Zagreb en Internazionale speelde.